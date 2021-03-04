Киев занял 99 место в рейтинге городов мира по качеству жизни в 2020 году (City Wellbeing Index), на первом месте оказалась столица Финляндии Хельсинки.

Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Knight Frank.

Индекс City Wellbeing включает в себя четыре показателя: здравоохранения, безопасности, качества воздуха и устойчивости — экологической и рыночной. Всего в рейтинге оценивается сто городов из разных стран мира.

На втором месте после Хельсинки в рейтинге оказался испанский Мадрид, также в тройке лидеров канадский Ванкувер. Отметим, что по итогам 2019 года в тройку попали только европейские города — Осло, Цюрих и Хельсинки.

Замыкают рейтинг южноафриканский Йоханнесбург (98 место), Киев (99 место) и нигерийский Лагос (100 место).

Еще один рейтинг, City Trifecta, который объединяет показатели инновационного развития городов и показатели City Wellbeing Index, возглавил немецкий Мюнхен, на втором месте Токио (Япония), третье место делят французский Париж и американский Нью-Йорк.

Как мы уже рассказывали ранее, некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.

А также, в оккупированном Крыму может произойти экологическая катастрофа по причине отсутствия пресной воды, к которой привели фатальные действия власти РФ.