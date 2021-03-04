Большая часть украинцев планирует отмечать 8 марта Международный женский день. При этом, чаще всего празднуют этот день люди, которые находится в браке.

Как свидетельствуют результат опроса проведенного группой «Рейтинг», в течение последних девяти лет количество празднующих этот день становится меньше.

Согласно данным исследования, 68% респондентов будут праздновать 8 марта, а 29% не станут отмечать праздник. При этом более значимый этот день для женатых людей.

Также оказалось, что 75-77% жителей на юге и востоке Украины планируют отметить праздник, в то время как в западной части страны праздновать 8 марта не будет 40% опрошенных.

Напомним, 8 марта 2021 года украинцы отпразднуют уже в понедельник. Конечно же мужчины захотят порадовать своих жен, девушек, дочерей, мам, сестер и коллег подарками и цветами. Но некоторые цветы могут не только расстроить или разочаровать, но и навлечь беду на получателя букета.

Также, не забудьте поздравить учителей и воспитателей.