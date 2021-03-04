Погода в Украине в пятницу, субботу и воскресенье, 5-7 марта, местами принесет потепление до +17 и ночные морозы до минус 13. В некоторых регионах будут идти осадки, также ожидается сильный ветер.

Неутешительный прогноз до конца недели дали синоптики украинского гидрометцентра.

Так, 5 марта ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем в целом по стране, кроме юга, ожидаются дождь и мокрый снег. Значительные осадки затронут Карпаты.

Температура в течение суток до 5 градусов тепла, в южной части днем прогреет до +6… + 11, в Одесской области прогнозируют даже до 17 градусов выше нуля.

На выходных в Украине не ожидается значительных осадков. Ночью в субботу, 6 марта, в центральных, южных и восточных областях возможен небольшой мокрый снег.

В то же время в большинстве регионов ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура местами опустится до 8 градусов мороза.

В субботу на юге и востоке Украины – около нуля, днем 0… + 7 градусов. Морозно будет в Карпатах ночью – до -8… -13, днем тоже холодно – в пределах -2… -7 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине резко изменится — во многих областях ожидаются морозы уже через считанные дни.

А также, ожидаются дожди с мокрым снегом, а местами даже ударят морозы до -15 градусов. Весеннее потепление до 10 ожидается только к концу месяца.