В Верховной Раде не считают, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19.

Такое мнение озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий, пишет «PavlovskyNews».

Таким образом Радуцкий попытался опровергнуть слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о начале третьей волны.

При этом глава комитета здоровья Верховной Рады Украины утверждал, что он внимательно слушал главу правительства. Комментировать вопрос о возможном введении локдауна Радуцкий отказался.

«У вас третья волна? У меня ее нет. Шмыгаль сказал, что надвигается третья волна. Я внимательно слушаю премьер-министра, а вы, наверное, не очень», – заявил народный депутат.

Ранее, Денис Шмыгаль признал начало третьей волны COVID-19 в Украине и допустил возвращение к жесткому локдауну.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут разрешить коммерческим клиникам делать прививки гражданам, которые не попадают в первые группы вакцинации, но которым нужно привиться для туристических поездок.

Тем временем, в Украине зафиксировано уже 126 сообщений о побочных эффектах после прививки от коронавируса.