Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4049, который предлагает разрешить пожизненно осужденным просить о замене наказания.

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.

Проект закона был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Если закон примут, осужденные к пожизненному лишению свободы, которые на момент вступления в силу документа уже отбудут свыше 10 лет назначенного судом наказания, получат право на замену такого наказания. Они смогут просить о лишении свободы сроком от 5 до 20 лет, однако общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.

Сейчас такой возможности не предусмотрено.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3881, в котором установлен минимальный размер алиментов, которые можно взыскать на содержание ребенка с родственников родителя.