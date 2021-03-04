Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №4049, который предлагает разрешить пожизненно осужденным просить о замене наказания.
Текст законопроекта обнародован на сайте парламента.
Проект закона был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Если закон примут, осужденные к пожизненному лишению свободы, которые на момент вступления в силу документа уже отбудут свыше 10 лет назначенного судом наказания, получат право на замену такого наказания. Они смогут просить о лишении свободы сроком от 5 до 20 лет, однако общий срок такого наказания не должен быть меньше 25 лет.
Сейчас такой возможности не предусмотрено.
Напомним, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.
Народные депутаты приняли за основу законопроект №3881, в котором установлен минимальный размер алиментов, которые можно взыскать на содержание ребенка с родственников родителя.