В 2020 году Министерство финансов обнаружило 2,5 млн нарушений во время проверки получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.

Об этом в интервью «Сегодня» сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в 2020 году ведомство получило информацию для проведения верификации выплат на общую сумму 455 млрд грн:

«По 1,6 млрд грн Минфином обнаружены различные несоответствия информации о получателях соцвыплат в реестрах, базах данных и т.д. Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю».

Он также добавил, что больше всего нарушений среди получателей субсидий, на втором месте оказались льготники, затем получатели социальной помощи.

«Если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаев речь идет о жилищных субсидиях. Здесь мы разослали более 1,7 млн рекомендаций, по льготам – 506 тысяч, по соцпомощи – 170 тысяч, по страховым выплатам – 4,8 тысяч, по безработице – 4,4 тысяч и по пенсионным выплатам – 46 тысяч рекомендаций», – рассказал Марченко.

Напомним, в Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении так называемой «нулевой» декларации — она рассчитана на тех украинцев, которые хотят узаконить заработанные в тени активы.

Народные депутаты приняли за основу законопроект №3881, в котором установлен минимальный размер алиментов, которые можно взыскать на содержание ребенка с родственников родителя.