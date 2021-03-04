Поставщики газа могут поднять стоимость своих услуг уже с 1 апреля, если правительство не продлит постановление об ограничении пороговых значений в тарифе 6,99 грн/м3 – или не добьется распределения газа УГД между всеми участниками рынка.
Подробности сообщает издание UBR.ua.
Эксперты отмечают, крупнейшие поставщики – региональные газсбыты и «Нафтогаз» – при формировании цены будут ориентироваться не столько на уровень своей маржи, которая, исходя из себестоимости потребляемого населением газа украинской добычи в $30-50/1 тыс. м3, «выходит со многими нулями», сколько на котировки европейских энергетических хабов.
Таким образом цены газоснабжающих компаний в апреле могут подскочить до уровня в 7,5-8 грн/м3.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине кража коммуналки по разным оценкам достигает 5% общего потребления. Речь идет о сотнях миллионов гривен ежемесячно. На счетчики устанавливают специальные магниты, которые замедляют их работу или сразу покупают «особые» приборы учета.
Также, стало известно, как жители Украины могут реструктуризировать задолженность за оплату коммунальных услуг и оформить рассрочку на выплату долгов.