Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у граждан.

Подробности обнародовал Офис президента Украины.

Теперь, в течение двух месяцев, Кабмин, Центральная избирательная комиссия и СБУ должны проанализировать законодательство по вопросам двойного и множественного гражданства и выяснить, есть ли правовая определенность по запрету иметь гражданство другой страны тем, кто претендует на должности в государственных и местных органах.

После чего будут разработаны проекты законов, которые предусматривают запрет гражданам Украины, которые имеют двойное или множественное гражданство, а также находящимся в процессе его оформления, претендовать на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Также в парламент внесут документ о порядке отказа и выхода из гражданства других государств для лиц, которые претендуют на должности в государственных органах.

Как мы уже рассказывали ранее, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, возможно, разрешит украинцам иметь двойное гражданство.

Тем временем, в 2020 году 409 549 украинцев получили российское гражданство — на 110 127 человек больше, чем в 2019 и почти в 5 раз больше, чем в 2018.