В Украине решили отсрочить повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля. Цены пересмотрят только через несколько месяцев, но не для всех.

Так, тариф на электроэнергию в апреле менять не будут, рассказал на своей пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что правительство выступает за рыночные цены, и 1,68 грн за кВт час (действующая стоимость) значительно ниже рынка.

Так как решение до сих пор не приняли, осведомленные источники в Кабмине отмечают, рассматривается несколько вариантов.

тариф на ток пересмотрят в этом году, но не в апреле;

затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии;

тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт час.

Еще совсем недавно планировали с 1 апреля повысить цены чуть ли не до 3 грн, но только для тех, кто использует много «тока». Сейчас уже принято решение перенести повышение на несколько месяцев.

На данный момент рассматривается механизм, который позволит пересчитать цены только для отдельной категории. Например, тех, кто тратит больше 500 кВт час электроэнергии в месяц. Официально такое решение прокомментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, видимо, может позволить себе платить полную стоимость.

Но на самом деле пострадают и те украинцы, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 кВт час в месяц.

«Очень сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30% выше. И то при условии, что все будут платить одинаковую стоимость», – пояснили в правительстве.

Как мы уже рассказывали ранее, после отмены льготного тарифа на отопления электроэнергией, украинцы получат денежные компенсации — в среднем по 560 гривен.

Тем временем, Украина намерена отсоединиться от электрической сети с Беларусью и Россией и стать частью европейской сети уже до конца 2023 года.