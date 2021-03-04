«Британский» штамм коронавируса уже зарегистрировали в Украине, его обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

Об этом в комментарии «Сегодня» сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Сейчас больные под наблюдением медиков.

Врачи уверяют, что прививки от COVID-19 могут уберечь от этого штамма, а южно-африканский штамм пройдет легче.

«Относительно «британского», то оно сработает как надо. Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют «британским». А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет», – сказала вирусолог Алла Мироненко.

Коронавирус в Украине стал все чаще инфицировать молодых людей до 55 лет. Врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко говорит, что в больницах сейчас много людей возрастом 22-23 года.

Напомним, в Украине резко выросла заболеваемость COVID-19 — за сутки зафиксировали 10 057 новых случаев. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.