На COVID-вакцинацию в Украине согласилось всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.

Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим, передает «Украина 24».

Он отметил, что по состоянию на 4 марта прививку против COVID-19 получили 772 человека из состава Объединенных сил.

«В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека — это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию», — сказал он.

Главный эпидемиолог ВСУ отметил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией кампании по вакцинации от коронавируса.

«Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то с 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие», — считает медик.

Как мы уже рассказывали ранее, в Раде не считают, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19.

Тем временем, в Украине зафиксировано уже 126 сообщений о побочных эффектах после прививки от коронавируса.