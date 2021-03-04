Погода в Украине в пятницу, 5 марта, начнет меняться в сторону похолодания.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Завтра в большинстве областей днем ​​столбики термометров покажут только 2-6 тепла. На юге, а также в Днепре, Кропивницком, в Донецкой и в Черновицкой областях будет еще тепло: 8-13 тепла.

Атмосферный фронт принесет с собой осадки: дождь и снег из-за похолодания. На юге завтра будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта пройдет дождь, даже возможен местами мокрый снег, в течение дня похолодает до 2-4 тепла. В субботу-воскресенье холодная погода удержится.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.