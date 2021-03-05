В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 5 марта — день будет испорчен похолоданием и осадками.

Дождей со снегом не будет только на юге и юго-востоке. При этом там также еще тепло 10-16 градусов тепла. На остальной территории осадки и похолодание. В среднем температура опустилась до 2-6 тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.