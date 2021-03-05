4 марта на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Пески также из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ возле Павлополя.

Возле Талаковки оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.