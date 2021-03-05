В Украине уже 1030 военнослужащих из состава ООС получили первый укол вакцины против COVID-19.

Детальную статистику обнародлвал пресс-центр штаба ООС в пятницу, 5 марта.

«По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось», — указано в сообщении.

Напомним, кампания по вакцинации в ВСУ началась 25 февраля. Вооруженные Силы получили 14 тысяч доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Для прививки бойцов ООС подготовлено десять бригад по вакцинации. За каждым военнослужащим после проведения прививки осуществляется медицинское наблюдение в течение получаса.

Как мы уже рассказывали ранее, на COVID-вакцинацию в Украине согласилось всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.

В целом, только 24,1% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. При этом не будут вакцинироваться 60,2% респондентов.