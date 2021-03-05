В праздник женственности и весны подарок на 8 марта уже давно символизирует глубокую привязанность не только между партнерами, но и близкими и даже коллегами. Вспомните, как вы делали подарок на 8 марта своими руками маме в садике или воспитательницам.Сладкие наборы с чаем и имбирным печеньем, орешками, сладостями и шоколадом. Его можно подарить и коллеге на работе и подруге, и свекрови или теще. При желании такой набор можно собрать самостоятельно. Например, для такого подарка понадобится чашка, чай, мед в баночке, орешки в шоколаде, открытка и подарочная упаковка.Наборы косметики, наборы для ванн. Главное, примерно знать предпочтения того, кому будет адресован подарок, чтобы он не пылился из-за того, что женщина не пользуется такой косметикой. Такие подарки лучше дарить близким — жене, сестре, подруге, бабушке. Коллегам лучше выбрать что-то другое.Билеты на концерт любимого музыканта или исполнительницы, театральную премьеру, курсы — все это тоже может быть подарком при условии. что вы знаете, чего хочет другой человек.Вещь, полезная в хозяйстве. Дарить бытовую технику считается дурным тоном, ведь она нужна для всей семьи и ее можно просто купить. Поэтому чайники и стиральные машинки жене лучше не дарить. А вот, если она присмотрела что-то особенное — набор посуды, кофемашину и ждет такой подарок — то можно попробовать. Сковородки, чайники, сервизы, бокалы — хорошо дарить бабушкам, свекрови, теще.Нижнее белье, предметы одежды, обувь — дарят только самым близким.Сладости — универсальный подарок. Конфеты, тортики, подарочные наборы зефира ручной наборы, пряников — все это можно презентовать сотрудницам на работе, подругам, любимым.Книги, принадлежности для офиса и творчества. Такой подарок подойдет и для коллег, и для подруг, и для сестры. Главное знать, что им нравится — книга любимого автора, набор для рисования, вышивания.Украшения. Большинство женщин любят украшения. Это может быть дорогое ювелирное изделие — близким и дорогим людям, или красивая бижутерия — для тех, кто не так близок.Спортинвентарь оценят те, кто увлекается физической активностью. Это могут быть фитнес-браслеты, набор красивой спортивной формы, яркие гантели, теннисные ракетки, роликовые коньки, велосипед. Также активные женщины оценят сертификат в бассейн или спортзал.Подарки своими руками, поделки. Дети могут порадовать своих мам и бабушек рисунками, открытками, поделками. Можно нарисовать плакат и повесить его на кухне, чтобы утром мама увидела его. Приготовить праздничный завтрак, распечатать фотографии и сделать альбом с подписями или записать видео, сделать слайд-шоу или мультфильм о маме.