Для украинцев сейчас открыты 95 стран мира. Их можно посетить с соблюдением определенных карантинных ограничений.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом он не стал уточнять, о каких странах речь:

«По состоянию на конец февраля украинцы могут посетить 95 стран с соблюдением определенных карантинных ограничений».

Накануне в Украине обновили карантинные зоны — в «красной» остаются 3 области, еще 9 — в «оранжевой».

«Британский» штамм коронавируса уже зарегистрировали в Украине, его обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.