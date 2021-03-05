Обострение на Донбассе произошло после того, как в Кремле поняли, что Киев пытается их обмануть. Договоренности о режиме «тишины» были достигнуты за счет обещаний Украины провести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР».

Такое заявление в эфире «Апостроф ТВ» сделал экс-нардеп ВРУ, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

«Обострение на Донбассе было предсказуемым. …Были договоренности о «всеобъемлющей» тишине взамен на то, что Украина будет готова к переговорам с представителями «ДНР» и «ЛНР» так, как хотела Москва. Такой чисто приднестровский сценарий. И на проведение выборов на оккупированных территориях», — считает Москаль.

По мнению политика, Киев тянул время заявлениями представителей украинской стороны в ТКГ о проведении выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей:

«Фокин и Кравчук закидали обществу разные глупости, а потом сказали, что это личное мнение Фокина. Хотя если человек занимает такую должность, у него не должно быть никакого личного мнения».

Он обратил внимание, что украинское общество на эти предложения украинской стороны в ТКГ о проведении выборов в ОРДЛО отреагировало отрицательно.

«Все увидели, что они затягивают время, Россия поняла, что их обманывают — и как следствие, пошло обострение на Донбассе», — пояснил Москаль.

https://youtu.be/jL_osszbR48?t=194

Как сообщалось ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.