В «Нафтогазе» хотят ввести годовые тарифы на рынке газа для населения с 1 мая, а не с 1 апреля, когда перестанет действовать правительственное ограничение цен на уровне 6,99 грн за кубометр. Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что так украинцы увидят рыночные цены и поймут, что было бы без годового продукта.

Такое заявление он сделал в эфире «Радио НВ».

«Мы предлагаем ввести обязательный годовой продукт с 1 мая, так как конечному потребителю надо четко понимать, что было бы, если бы годового продукта не было, то есть дать рынку продемонстрировать себя», — заявил он.

Коболев добавил, что полноценный летний продукт предусматривает покупку домохозяйством у поставщика всего объема газа, который нужен на следующий календарный год. Оплата осуществляется равными платежами каждый месяц.

«А годовой продукт, о котором сейчас говорит регулятор, не до конца является полноценным годовым продуктом. Это фактически фиксированная годовая цена. При этом объемы колеблются в зависимости от фактического объема потребления. Почему пока этот вариант является приоритетным? Потому что регулятор и мы все переживаем, чтобы у потребителя не сложилось впечатление, что он сначала переплачивает в летние месяцы, а что будет зимой — непонятно. И это в принципе логично, потому что если на рынке будут работать какие-то частные компании, которые пока не имеют никаких обязательств, никаких активов, то я как потребитель, платя им летом какой-то больший объем денег, чем я потребляю, переживал бы, не исчезнет ли эта компания завтра. Поэтому пока решение идти фактически по фиксированной годовой цене», — объяснил глава Нафтогаза.

При этом он отказался прогнозировать, какой будет цена на газ после завершения 31 марта действия правительственного ограничения.

Как сообщалось ранее, Министерство экономики подготовило проект решения о фиксированной цене на газ, которым устанавливается единый тариф на весь год.

Также сообщалось, что в апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы на газ для населения. При этом цену на газ хотят фиксировать на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже.