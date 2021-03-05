Масленица – это один из древнейших славянских праздников, который символизирует собой приход весны. В 2021 году Масленица начнется в понедельник 8 марта, а закончится в воскресенье 14 марта.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Масленица – время печь блины и лепить вареники, ходить в гости и приглашать на застолье к себе, угощаться крепкими напитками, устраивать народные гуляния. Однако, с древних времен на этот период существовал ряд запретов.

Что нельзя делать на Масленицу:

В Масленичную неделю нельзя ссориться, злиться и сквернословить, ведь праздник на то и праздник, чтобы вокруг царила атмосфера веселья и доброжелательности.

Поскольку Масленица предшествует Великому посту, во время праздника лучше отказаться от мясной начинки в блинах. Вместо нее прекрасно подойдут рыбная, ягодная, овощная, сырная начинки.

В течение Масленичной недели нельзя встречать гостей в неубранном доме. Поскольку принимать гостей и самим ходить в гости является одной из главных традиций Масленицы, нужно навести чистоту и порядок в доме.

На Масленицу запрещено затворництво – это нарушение древних обычаев праздника. Так что можно смело отправляться в гости и устраивать гуляния с поеданием блинов.

Во время Масленичной недели нельзя переедать. Чревоугодие – это грех, особенно накануне Великого поста, поэтому стоит знать меру.

Ранее сообщалось, что было принято делать в Масленичную неделю. Например, понедельник назывался “зустрічнім”. В этот день весело и шумно встречали Масленицу. Вторник носил название “ухаживания”. Ребята устроив посиделки, на которых выбирали себе пару.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА делала подборку красивых поздравлений к празднику Масленицы.