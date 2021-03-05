5 марта на Донбассе боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий ВСУ. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.

Экс-нардеп ВРУ, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что обострение на Донбассе произошло после того, как в Кремле поняли, что Киев пытается их обмануть. Договоренности о режиме «тишины» были достигнуты за счет обещаний Украины провести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР».