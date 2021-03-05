Погода в первые выходные весны в Украине ожидается солнечной и без осадков.

Только в ночь на 6 марта в центральных, южных и восточных областях вероятен небольшой мокрый снег. Также в большинстве областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Погода 6 марта

Температура воздуха в ночные часы в большинстве регионов ниже ноля — от 3 до 6 градусов ниже нуля. Днем ожидается повышение до плюсовых значений — до 1-5 градусов выше ноля.

Погода 7 марта

Ночные морозы в Украине усилятся до -4-9 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до +2-7 градусов выше нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, аномально теплая зима с рекордными температурами озадачила украинский. По прогнозам синоптиков весна 2021 также ожидается с нетипичной для этого времени года погодой: в марте в Украине ожидается зимняя погода, в апреле синоптики прогнозируют заморозки, а в мае придет летняя жара.

А также, народные приметы указывают на то, что лето в текущем году не будет жарким.