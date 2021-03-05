Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 5 марта три раза нарушили режим полного прекращения огня. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности обнародовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Пески боевики открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдеевки устроили обстрел со стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Марьинка. Боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

В результате атаки террористов боец ВСУ получил огнестрельное ранение. Он был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

«На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка», — указано в сообщении.

Также, украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

«С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима «тишина». Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, обострение на Донбассе произошло после того, как в Кремле поняли, что Киев пытается их обмануть. Договоренности о режиме «тишины» были достигнуты за счет обещаний Украины провести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР», заявил Геннадий Москаль.

Тем временем, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.