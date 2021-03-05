6 марта по народному календарю Маврикия день. На православном календаре обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийського.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Маврикиев день 6 марта

Праздник получил название в память о христианских святых, живших в 3-4 веках, — мучеников Апамейських, Маврикия и 70 воинов. В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Приметы 6 марта

Если птицы прилетели раньше — это к скорой весне.

Если ласточки летают низко — к дождю, высоко — к ветру.

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Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача или День дантиста. Выбора даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле.

В 1790 году Джонни Гринвуд, зубной врач из Вашингтона, который был личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор.