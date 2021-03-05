Украинские ученые первыми в мире доказали связь между уровнем внеклеточной ДНК в крови и тяжестью заболевания COVID-19. Такой прогностический критерий необходим врачам для того, чтобы прогнозировать, как будет развиваться болезнь у конкретного пациента.

Об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктор Досенко, передает пресс-служба НАН.

По его словам, на сегодня врачи не могут прогнозировать, как COVID-19 будет развиваться у конкретного пациента. В частности, непонятно, почему один пациент выздоравливает за 7-10 дней, а другой — может попасть в зависимость от кислорода.

«Поэтому всем врачам крайне нужен какой-то прогностический критерий. Мне приятно сообщить: мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это, кстати, первыми в мире», — отметил Досенко.

Он отметил, что при госпитализации у пациентов, который были в разном состоянии, брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. И на днях уже получили окончательные результаты.

«… все, что нужно людям, чтобы буквально в первый день болезни предсказать, насколько тяжелым будет ее течение и, соответственно, какие препараты следует принимать, — сдать кровь на определение уровня внеклеточной ДНК», — добавил Досенко.

Там также добавили, что такие лейкоциты крови, как нейтрофильные гранулоциты (или нейтрофилы), могут взрываться и выбрасывать свое ядро (то есть ДНК) наружу во внеклеточное пространство. Трудно себе представить, как в микромире (размер, например, нейтрофилы составляет 15 микрометров) оказывается молекула длиной 2 м. Тем не менее, ученые детектируют это явление. Вскоре после начала пандемии появились данные о выбросе ДНК у больных COVID-19. И выяснение того, как могут быть связаны эти два процесса, стало важной задачей для науки.

В Украине зафиксировано уже 126 сообщений о побочных эффектах после прививки от коронавируса (при этом прививка была сделана почти 10 тысячам украинцев).

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, граждане смогут получить остатки неиспользованной вакцины, если желающих вакцинироваться на первых этапах будет меньше, чем доступных доз. Тогда эти вакцины правительство может передавать коммерческим клиникам, чтобы вакцинировать всех желающих вне очереди вакцинации. Делать это будут на платной основе.