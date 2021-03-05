Вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа — 300 до 1200 гривен.

Такое заявление в интервью «Фокусу» сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

» Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 гривен, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — заявил он.

По словам премьера, сейчас цена вакцины от COVID у производителя колеблется от 15 до 20 долларов. При этом он считает, что вскоре на рынке будет высокая конкуренция: «Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок».

При этом по данным Киевского международного института социологии, только 24,1% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. При этом не будут вакцинироваться 60,2% респондентов.

Главный государственный санврач Виктор Ляшко озвучил противопоказания к вакцинации препаратом Covishield (AstraZeneca).