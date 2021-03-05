Только 24,1% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. При этом не будут вакцинироваться 60,2% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

«Респондентам задавали вопрос «Будете ли вы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность?». 24,1% респондентов утверждают, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. Не будут — 60,2%, а 15,7% затруднились ответить на вопрос», — говорится в сообщении Киевского международного института социологии.

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