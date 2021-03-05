Соединенные Штаты вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщает Государственный департамент США, он обвиняется в коррупционных преступлениях.

«Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции», — указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен.

Как считают в США, в то время, как Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

«Я также хочу выразить обеспокоенность текущим бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего», — заявил Блинкен.

Отмечается, что решение ввести санкции против Коломойского подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов Украины.

«США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», — подчеркнул генсек США.

Данные санкции кроме прочего означают, что Игорю Коломойскому будет запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Днепра Борис Филатов предлагает переименовать улицу Короленко в тупик Коломойского.

Тем временем, Зеленский заверил, что банковский сектор в Украине является независимым, никто не влияет на него, включая Коломойского.