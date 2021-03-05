Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС самостоятельно принимать решение о применении российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».
Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает ТАСС.
«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — заявил Мамер.
Европейский чиновник напомнил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА.
Мамер также добавил, что стратегия ЕК — гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привить всех граждан содружества.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут разрешить коммерческим клиникам делать прививки гражданам, которые не попадают в первые группы вакцинации, но которым нужно привиться для туристических поездок.
Тем временем, на COVID-вакцинацию в Украине согласилось всего 7 тысяч солдат из 40 тысяч личного состава ООС.