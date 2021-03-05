Третья волна COVID-19 в Украине может быть более серьезной чем предыдущие. Так, в Польше прогнозируют, что при оптимистичных обстоятельствах суточный прирост новых больных достигнет 20 тысяч.

Такое заявление сделала министр здравоохранения в 2019-2020 годах Зоряна Скалецкая. Также она напомнила, что несмотря на старт вакцинации, украинцы не должны пренебрегать правилами защиты и соблюдением социальной дистанции.

«Я прошу всех сразу разделять: вакцинация — это процесс, где на первом этапе мы вакцинируем людей с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Они больше всех попадают на госпитализацию. Вакцинация нужна, чтобы уменьшить давление на медицинскую систему. Но это не исключает соблюдения всех правил. И я всех очень прошу: маски, дезинфекция, дистанция, пребывание на воздухе и проветривание помещений. Это настолько критично, поскольку вакцинация повлияет на нашу жизнь через год-два. Уменьшение тяжелых протеканий болезни будет быстрее среди тех людей, которые будут вакцинированы. Для всех остальных остаются те же правила и ограничения в том числе», — призывает Скалецкая.

https://www.youtube.com/watch?v=rljp0bEwDpM&t=1649s&ab_channel=ApostropheTV

Как мы уже рассказывали ранее, польские пограничники не пропустили через границу автобус из Украины после того, как один из пассажиров признался, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Тем временем, только 24,1% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. При этом не будут вакцинироваться 60,2% респондентов.