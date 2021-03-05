В Офисе президента Украины отреагировали на решение Госдепа США о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Как указано в заявлении ОП, Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации.

В президентском офисе отмечают, что Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, и в этом ей помогают международные партнеры.

«Менее чем за два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов … Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности «, — считают в ОП.

У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».

«Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — подчеркнули в офисе Зеленского.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский признался, что получает SMS от олигарха Игоря Коломойского.

Тем временем, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса рассказал, что будет, если государственный «ПриватБанк» вернут украинскому олигарху Игорю Коломойскому.