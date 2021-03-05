Польские пограничники не пропустили через границу автобус из Украины после того, как один из пассажиров признался, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Об этом сообщает Lublin112.

Инцидент произошел 3 марта в пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин». Регистрацию проходил украинец, который признался, что у него положительный результат теста на COVID-19. При этом пассажир автобуса заявил, что чувствует себя хорошо, симптомов у него нет.

Пограничники изолировали автобус и запретили его пассажирам контактировать с другими путешественниками.

В итоге из-за мужчины всем пассажирам автобуса (26 человек: 25 из Украины, 1 из Молдовы) отказали во въезде в Польшу. Автобус вернулся на территорию Украины.