В Каменском 12-летняя школьница получила тяжелое отравление, приняв несколько десятков таблеток спазмолитика. Школьницу обнаружили на остановке общественного транспорта.

Как передает местное издание «Событие», подростка нашли в тяжелом состоянии на остановке общественного транспорта на улице Ивана Франко.

Трагический инцидент произошел утром 4 марта на левом берегу города.

К счастью, школьницу оперативно доставили в городскую больницу, где ей сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние. После этого ребенка перевезли в детскую областную больницу в Днепре, где медики всю ночь боролись за ее жизнь.

По словам гендиректора больницы Алексея Власова, девочка поступила в реанимацию в очень тяжелом состоянии, но сейчас жизни подростка ничего не угрожает, ее перевели в обычное отделение.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут запретить аптекам продавать подросткам лекарственные препараты. После череды опасных игр, которые заканчивались смертью детей, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5122.

Тем временем, в Кривом Роге полиция разоблачила деятельность «группы смерти«, администратором которой была 15-летняя девочка.