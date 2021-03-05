В Кривом Роге полиция разоблачила деятельность «группы смерти«, администратором которой была 15-летняя девочка.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, 15-летняя девочка создала «группу смерти» в Telegram. Чат начал действовать в сети с 21 февраля и быстро набрал более 500 подписчиков. Участники чата должны были наносить себе телесные повреждения и прислать соответствующие фото, чтобы получить следующее задание. За одни сутки участники могли получить до пяти разных заданий.

Часть подписчиков после опасных заданий отсеялась из чата. В итоге к концу деятельности группы осталось только 13 подписчиков. С каждым днем задания становились более опасными и жесткими. По предварительным данным полиции, администратор группы собиралась 4 марта совершить самоубийство.

Накануне, 3 марта, сотрудники полиции вместе с прокуратурой выяснили личность 15-летней девочки и провели в ее доме обыск. Там обнаружили ноутбук, планшет и мобильные телефоны. На всех – есть переписка, которая подтверждает создание «группы смерти».

https://www.youtube.com/watch?v=V_MNTkft5_c

В Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.