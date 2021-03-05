На оккупированных и временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются в тюрьмах 268 украинцев.
Соответствующую информацию предоставили в СБУ, передает Радио Свобода.
«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы, в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (по состоянию на 4 марта 2021 года) значатся как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях 268 человек», — сообщили в ведомстве.
Как мы уже рассказывали ранее, обострение на Донбассе произошло после того, как в Кремле поняли, что Киев пытается их обмануть. Договоренности о режиме «тишины» были достигнуты за счет обещаний Украины провести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР».
Тем временем, 5 марта на Донбассе боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины.