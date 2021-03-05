В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19 — 4 марта зафиксировали 10 155 новых случаев. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 3355 человек, выписаны из больниц — 2531 человек, умерли — 172.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1384917 человек;

выздоровели — 1191022 лица;

летальных случаев — 26 763;

проведено ПЦР-тестов — 7062386.

