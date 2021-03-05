В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19 — 4 марта зафиксировали 10 155 новых случаев. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы — 3355 человек, выписаны из больниц — 2531 человек, умерли — 172.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1384917 человек;
выздоровели — 1191022 лица;
летальных случаев — 26 763;
проведено ПЦР-тестов — 7062386.