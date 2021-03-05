В Киеве за последнюю неделю резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ. Так, за прошлую неделю в украинской столице заболели почти 15 тысяч человек.
Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
На сегодняшний день заболевших — 8,5 тысяч взрослых и более 6 тысяч детей.
«На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей — школьного возраста», — заявил мэр.
В медучреждения Киева были госпитализированы 754 человека, среди них — 80 детей.
Как мы уже рассказывали ранее, всего 24,1% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. При этом не будут делать прививку 60,2% респондентов.
Также стало известно, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа — 300 до 1200 гривен.