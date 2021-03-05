Во Львове уличных музыкантов избили и сломали музыкальные инструменты за песню, исполненную на русском языке.

Как сообщает Telegram-канал «Perepichka News«, к музыкантам подошла девушка, которая потребовала, чтобы музыканты «не выражались на языке агрессора».

Все происходящее девушка снимала на видео и выкладывала в социальную сеть. Уже через несколько часов на музыкантов напали, сломали музыкальный инструмент и избили.

При этом сами музыканты общались с девушкой на государственном языке, а песню на русском исполняли по заказу одного из слушателей.

Новость об избиении музыкантов девушка назвала лучшей за день и призвала «так поступать со всеми московскими с*ками».

«Во Львове уличные музыканты исполняли русскую песню по заказу одного из слушателей. Все было хорошо, пока рядом не появилась воинственная защитница солов’їної. Она убедительно попросила певца не выражаться на языке агрессора в общественном месте, тот ответил, что «имеет право». Все происходящее мовный омбудсмен на полставки выкладывала в ТикТок. Через пару часов упрямых музыкантов настигли 10 парней из «Сокола», избили и уничтожили их инструмент. На эту новость виновница торжества сказала: «Бальзам на душу».



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