Если вы уже придумали, кого поздравить с 8 марта, то следующий шаг – как поздравлять.

Самый хороший подарок – это слова и открытка. НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку поздравлений, которые легко отправить смс-сообщением.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

Пусть сбываются мечты

В день тепла и красоты,

Принесет вам жизнь подарки.

С Женским днем 8 Марта!

***

Желаю в день 8 Марта

Самых прекрасных теплых слов,

Сюрпризов, радости, подарков

И замечательных цветов.

***

Тюльпанов запах, звон капели —

Всё будет так, как вы хотели.

Подарки, комплименты, радость,

Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

***

Пусть с нежной веточкой мимозы

Весна к Вам ступит на порог

И в Женский день, 8 Марта,

Подарит радость и восторг!

***

Милые женщины!

Будьте любимыми,

Нежными, яркими,

Очень красивыми!

Вы — настоящие, невероятные,

Хочется много дарить вам приятного!

***

Прекрасные женщины,

С весенним вас днём!

Пускай светит солнце

За вашим окном!

Пускай расцветают

В душе цветы!

Пускай оживают

Скорей мечты!

***

Пожелания от сердца —

Теплотой весны согреться.

Быть веселой, улыбаться,

Жизнью только восхищаться.

***

Весна с охапками цветов

К вам постучится прямо в дом.

Здоровья, счастья и любви!

С Международным женским днем!

Смотрите также подборку открыток к 8 марта.