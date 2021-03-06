Если вы уже придумали, кого поздравить с 8 марта, то следующий шаг – как поздравлять.
Самый хороший подарок – это слова и открытка. НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку поздравлений, которые легко отправить смс-сообщением.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ
Пусть сбываются мечты
В день тепла и красоты,
Принесет вам жизнь подарки.
С Женским днем 8 Марта!
***
Желаю в день 8 Марта
Самых прекрасных теплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И замечательных цветов.
***
Тюльпанов запах, звон капели —
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!
***
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к Вам ступит на порог
И в Женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!
***
Милые женщины!
Будьте любимыми,
Нежными, яркими,
Очень красивыми!
Вы — настоящие, невероятные,
Хочется много дарить вам приятного!
***
Прекрасные женщины,
С весенним вас днём!
Пускай светит солнце
За вашим окном!
Пускай расцветают
В душе цветы!
Пускай оживают
Скорей мечты!
***
Пожелания от сердца —
Теплотой весны согреться.
Быть веселой, улыбаться,
Жизнью только восхищаться.
***
Весна с охапками цветов
К вам постучится прямо в дом.
Здоровья, счастья и любви!
С Международным женским днем!
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