Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом. Администрация готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере. Об этом сообщила прессекретар Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга. Ранее американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий подали законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы. «Байден согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить», — заявила Псаки. Напомним, 5 марта, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились координировать действия по Украине и России. Как сообщалось, в Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали введение санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Зеленского заявили, что «Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи».

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