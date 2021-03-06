В Украине каждый гражданин может бесплатно получить до двух гектаров земли. Но сделать это сейчас очень сложно: еще на этапе подготовки документов окажется, что разработка документации землеустройства обойдется в 30 тыс. Грн. Об этом говорится в материале на Obozrevatel. Отмечается, что нужно заранее выбрать участок и принести графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка. В случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц — согласование землепользователя. Отмечается, что часто местные власти заявляют, что участки уже «зарезервированы», например, за участниками боевых действий. Или свободных гектаров вообще не осталось. В случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства, нужны документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования в аграрном учебном заведении, а также взять копию паспорта и идентификационного номера. «Стоит сказать честно, если вы сегодня хотите получить бесплатно 2 га земли — лучше откажитесь от идеи. Это требует или огромных усилий, или включение расходных коррупционных механизмов, или обжалования отказов в судах. Но суды могут затянуться на годы, а за это время землю отдадут кому-то другому », — рассказал глава комитета по земельному праву Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский. Как рассказал нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Соломчук, через 2-3 года стоимость земли в Украине будет более € 5 тыс. За гектар, а после 2026 гектар будет стоить более € 10 тыс. Как сообщал «Главком», по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, по состоянию на январь 2021 дороже пашня оценивается в Черкасской области — 33 646 грн за 1 га. Самая дешевая пахотная земля, 21411 грн за гектар — в Житомирской области.

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