Акции протестов ФОПивцив на Майдане это организованная политическая игра, которую ведут не предприниматели. Такое мнение в интервью «Главкому» выразил Данил Гетманцев, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции «слуг народа».

«Если бы предприниматель столько стоял на Майдане, то он бы просто перестал быть предпринимателем. Поэтому есть некоторые сомнения относительно тех, кто сейчас там стоит: я считаю их абсолютно политической организацией, которая попыталась сыграть на страхах малого бизнеса, которые они сами породили своей ложью. Разыграть эту политическую карту в них не удалось удалось частично, так как решение об отсрочке РРО (регистратор расчетных операций) все же было принято. Я считаю, что с 1 января 2022 мы должны все перейти на использование РРО так, как это работает в любой развитой стране », — заявил Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада 1 декабря 2020 после многочисленных акций протеста одобрил компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Однако отсрочка не остановило протесты. Все новогодние праздники на Майдане простоял палаточный городок ФЛП, которые с началом работы Верховной Рады снова обещают акции протеста. Люди выступают против намерений усилить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий физических лиц предпринимателей.