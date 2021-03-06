Официальный Вашингтон должен «достоверную информацию» о значительной коррупции со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского, когда принимал решение ввести санкции против него. Об этом заявил во время телефонного брифинга представитель Государственного департамента США Вс Прайс. «Государственный секретарь получил достоверную информацию о том, что Коломойский был причастен к значительной коррупции при исполнении обязанностей губернатора», — отметил официальный представитель американского ведомства. Он уточнил, что информация «была собрана из различных источников». Кроме того, по его словам, «многочисленные СМИ широко информировали о коррупционной деятельности Коломойского, и это также было предметом расследования со стороны украинского правительства». Прайс отметил, санкции «базируются на действиях во время его (Коломойского — ред.) Пребывания в должности, но Госдепартамент также обращает внимание на нынешние последовательные усилия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины». Как подчеркнул представитель Госдепартамента США, санкции против Коломойского является «мощным сигналом, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинский, усилия которых способствуют продвижению реформ». Он также отметил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине достичь будущего, за которое многие украинский вышли на Майдан во время Революции достоинства. Напомним, 5 марта госсекретарь США Тони Блинкен объявил о внесении в санкционного списка олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи (жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского) из-за причастности к значительным случаев коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год. Отмечается, что этот шаг делает невозможным въезд в США для Коломойского и его ближайших родственников. После решения США в Зеленского заявили, что «Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи». Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.