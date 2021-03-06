После того, как отгремели основные бои российско-украинской войны и стало понятно, что оккупация Крыма и война в Донбассе — это всерьез и надолго, украинцы стали задумываться, что делать с теми, кто запятнал себя сотрудничеством с агрессором и / или оккупационными властями. Впоследствии среди разнообразия эмоциональных терминов для обозначения этой категории украинских граждан — «Сепар», «предатели», «предатели» — вырисовался и более или менее точный и научный «коллаборационисты». Слово «коллаборационист» происходит от фр. collaborateur, которое вошло в оборот во время наполеоновских войн для обозначения французов, занимавшихся контрабандой товаров из Британии, континентальной блокаде которой Наполеон провозгласил декретом 1806 о запрете всем союзным и зависимым от Французской империи государствам торговать с Туманного Альбиона. Под определение collaborateur подпадали и лица, которые помогали французским монархистам незаконно покинуть территорию империи. Современного значения термин «коллаборационист» получил во время Второй мировой войны. С тех пор он обозначает тех, кто сознательно или по принуждению сотрудничал (сотрудничает) с оккупационными властями. Марионеточный режим Виши под руководством маршала Петена, который официально признал гитлеровскую оккупацию части Франции и провозгласил курс на сотрудничество с захватчиком, стал архетипическим примеру «коллаборационных режима». Отношение к коллаборационистов целом зависит от того, как мы воспринимаем оккупантов. А по гамбургскому счету — от того, кто побеждает в войне и соответственно пишет историю. Так, если фамилия норвежского офицера, националиста и министра-президента оккупированной немцами Норвегии Квислинг стало нарицательным и в большинстве европейских стран является синонимом слов «коллаборационист» и «предатель», — то имя немецкого юриста Франца Оппенхофа, которого союзники в 1944 году назначили обер-бургомистром Аахена, а нацистские диверсанты казнили по личному приказу Гиммлера «за измену родине», вписанное в анналы истории жертвой нацистского режима и дало название улице в городе, где он был бургомистром. Граница между коллаборационизмом и государственной изменой довольно тонкая. Был коллаборационистом Сартр, который жил и творил в оккупированном нацистами Париже и очень радовался, когда его драма «Мухи» прошла оккупационную цензуру и ее поставили не где-нибудь, а в театре, что в оккупации носил имя Сары Бернар, но, в соответствии с антисемитских установок «нового порядка», был переименован в «Театр де ля Сите»? В конце концов, премьеру смотрел полно немецких офицеров. Несмотря на то, что француженок, которые флиртовали с офицерами Третьего рейха, после освобождения Франции подвергали публичному остракизму и даже силой обстригали, развлечения оккупантов деликатесами «экзистенциальной литературы» не кажется таким уж невинным. Пожалуй, именно потому, что термин «коллаборационизм» такой размытый, он крайне редко используется в юридических актах. Насколько мне известно, этот термин встречается в актах французского правительства в изгнании, в законах, принятых Временной консультативной ассамблеей в августе и сентябре 1944 года. По обвинению в коллаборационизме после освобождения Франции были казнены 3920 человек, около полутора тысяч приговорены к лишению свободы и исправительных работ, 39 000 — получили другие уголовные наказания. Кроме этого, еще около девяти тысяч человек были казнены без судебного приговора, а еще 20 000 женщин подверглись публичному остракизму за близкие отношения с немецкими оккупантами. Но такое юридическое закрепление преступления «коллаборационизма» скорее исключение, чем правило в послевоенной Европе. Де Голлю было крайне важно доказать, что Франция и французы не капитулировали перед оккупантом, — сопротивление продолжалось, несмотря на коллаборационизм с нацистами отдельных лиц. Даже Советский Союз, активно использовал термин «коллаборационисты» в пропагандистских целях, не признал целесообразным его юридизации. После такого краткого введения в историю срока целесообразно перейти к украинским инициатив по введению его в украинское законодательство. 20 декабря 2017 группа народных депутатов из провластного в то время «Народного фронта» внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который получил регистрационный номер 7425. В этом законопроекти коллаборационизм определялся как «сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта ». Каждый из разновидностей коллаборационизма был расшифрован отдельно. Так, сотрудничеством с врагом авторы законопроекту предлагали считать «любое участие, совершение совместных с врагом действий, направленных на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины». Содействием в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины — «деятельность с целью облегчить, помочь, поддержать врага при осуществлении действий, направленных на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины». Наконец, предоставлением врагу помощи во время подготовки и проведения агрессивных действий, при развертывании вооруженного конфликта — «передачу врагу материальных и нематериальных ресурсов для совершения действий, направленных на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины ». Основной идеей законопроекту №7425 было создание специального квазисудебного органа — Комиссии по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма. По сути, проверка коллаборационизма должна была пройти по лекалам люстрации. Лицо, которое Комиссия признавала коллаборантом, не могла занимать политических должностей, быть госслужащим, работать в органах местного самоуправления, в силовых структурах и тому подобное. Показательно, что за период каденции пятого президента Украины этот законопроект так и не попал в сессионный зал. С завершением работы Верховной Рады VIII созыва его, как и остальные нерассмотренных проектов законов, был отозван и сдано в макулатуру. Совсем недавно, 23 февраля этого года, группа народных депутатов от «Европейской солидарности» во главе с лидером ЕС Петром Порошенко и ряд «Слуг народа» внесли на рассмотрение парламента другой законопроект с раскидистой названием «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно уголовной ответственности за бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и другое сотрудничество с государством-агрессором — коллаборационизм) », который получил регистрационный номер 5135. Авторы этого текста отказались от идеи предшественников создать специальную комиссию и предложили просто дополнить Уголовный кодекс статьей 1111 «Коллаборационизм». Наказание за коллаборационизм, «то есть умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины с государством-агрессором или ее представителями в любой форме, в интересах государства-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины или ее союзников», предлагают установить от трех до 15 лет, в зависимости от квалифицирующих признаков. Очевидно, что дефиниция «коллаборационизма», предложенная законопроектом, слишком широка. Согласно ей любому гражданину Украины достаточно сотрудничать с РФ «в ущерб национальной безопасности Украины или ее союзников». Поскольку в состоянии войны с РФ мы официально не находимся, дипломатические отношения поддерживаем, визовый режим между нашими странами не установлено, по товарообороту Россия остается нашим вторым партнером после Китая (если рассматривать государства ЕС отдельно, а не как единый блок), ряд стратегических предприятий Украины до сих пор опосредованно находится в собственности россиян, а интересы наших союзников не всегда совпадают с интересами Украины, — с такой формулировкой коллаборантом можно сказать едва ли не любого. Видимо, поэтому в предлагаемой в Уголовный кодекс статьи 1111 есть примечание, которое определяет девять возможных проявлений коллаборационизма. Не буду здесь их все перечислять, ограничусь одним пунктом: «ведение хозяйственной деятельности совместно с оккупационными властями и субъектами хозяйствования, которые находятся на территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, независимо от места регистрации таких субъектов хозяйствования ». Если исходить из содержания этой нормы, любой ФЛП, работает на временно оккупированных территориях, — коллаборационист. Заправил свое такси или маршрутку на АЗС на территории Крыма — коллаборационист. Открыл частный детский сад или школу — коллаборационист. Должен киоск в Донецке — коллаборационист. Не знаю, судили бы Сартра по этой статье, но Шарля Дюллена, который поставил «Мухи» Сартра в оккупированном Париже, осудили бы наверняка: «сотрудничество с оккупационными властями и субъектами хозяйствования» была более чем очевидна … Вряд ли такая законодательная инициатива будет стимулировать желание вернуться к украинскому родительского дома блудной дочери временно оккупированных территорий. В общем, странно было видеть подпись Петра Алексеевича под законопроектом, который прямо противоречит п. 5 Комплекса мер по выполнению Минского протокола (более известных как «вторые Минские договоренности»), фиксирующий намерение (если не обязательство) сторон «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в ОРДЛО ». И если под «Комплексом мероприятий» стоит подпись второго президента Украины, то под Декларацией президентов РФ, Украины, Франции и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений — подпись пятого. Как можно обещать амнистию и «запрет преследования и наказания» лицам «в связи с событиями, имевшими место в ОРДЛО», и одновременно предлагать криминализировать их сотрудничество с оккупационным режимом, для меня остается загадкой … Но отвлечемся от минских соглашений, в рамках которых, очевидно, нет места никакому закону, который устанавливает наказание за коллаборационизм то с РФ, то с оккупационными властями, де-факто контролируемой РФ, то с субъектами хозяйствования на временно оккупированных территориях . Попробуем ответить на принципиальное вопрос: способствовать возвращению в украинскую юрисдикцию временно оккупированных Крыма и Донбасса криминализация или ограничения прав украинских граждан, которые не совершали военных преступлений или преступлений против человечности, но приняли статус-кво, установленный на этих территориях, позднее, после Дебальцевской операции , и — по евангельскому выражению -просто «ели, пили, женились и выходили замуж»? В общем, ХХ в. предлагает нам две модели, две парадигмы отношения к коллаборационистов: 1) условно французский, о которой я упоминал выше, и 2) условно австро-немецкий. Хотя в немецком случае корректно говорить не о коллаборации с оккупантами, а о сотрудничестве с нацистским режимом. Поэтому, несмотря на популярный в Украине миф об активной денацификации послевоенной Германии, Курт Георг Кизингера — предшественник знаменитого Вилли Брандта в должности федерального канцлера в 1966-1969 годах, с 1933 года работал в министерстве пропаганды Третьего рейха. Федеральный президент ФРГ (1974-1979) Вальтер Шееле был солдатом Вермахта и членом НСДАП. А государственный секретарь ФРГ в 1953-1963 годах Ганс Глобке, близкий соратник Конрада Аденауэра, был одним из основных авторов т.н. Нюрнбергских расовых законов, положивших начало Холокост, и автором официального комментария к ним. Курт Йозеф Вальдхайм, четвертый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (1972-1981) и президент Австрии (1986-1992), 1938 году поступил в ряды Национал-социалистической студенческой лиги Германии. Впоследствии пошел добровольцем в СА. Во время Второй мировой войны служил в вермахте, воевал на Восточном фронте. Думаю, этих примеров достаточно, чтобы понять: если в послевоенной Франции появление коллаборационистов на политическом Олимпе нельзя представить в ФРГ, особенно в Австрии, бывшие нацисты иногда делали блестящие политические карьеры. И союзники закрывали на это глаза, а то и прямо покрывали бывших военных преступников именно потому, что понимали: нацистский режим был таким беспощадно-тотальным, что выжить не сотрудничая с ним можно было разве что чудом. А в природе чудеса случаются крайне редко … Во Франции — наоборот. В разделенном обществе победили в конце концов левые и де Голль. Во время оккупации сохранялся большой резерв контрэлиты, незапятнанная коллаборацией с нацистами, в колониях, в эмиграции и даже в самой Франции. Эта контрэлита, которая ассоциировалась с Движением сопротивления, была очень заинтересована, чтобы сама она вошла в историю как французский мейнстрим, а вишисты — как девиация французского духа. И именно поэтому победители так строго наказывали маршала Петена и его последователей, которых — в случае победы Гитлера над союзниками — история прославляла бы как мудрых финнов Юго Паасикиви и Урхо Кекконена … Представим, что произошло чудо — и мы уже в этом году освободили Крым и Донбасс. Готовы ли мы реколонизуваты эти земли? Я абсолютно уверен, что после семи лет оккупации мы не найдем там достаточного количества де Голля, Камю и дебомарше, чтобы представить коллаборации с оккупантами как девиации, а не нормы. А если мы не готовы реколонизуваты освобождены территории, если не планируем проводить операцию «Северский Донец» по лекалам операции «Висла» или депортировать из Крыма местных жителей, как когда-то Сталин депортировал крымских татар (кстати, обвинив их именно в коллаборационизме с оккупационными властями) , если не планируем десятилетиями держать на освобожденных украинских землях военные администрации с чрезвычайными полномочиями, — мы вспомнить евангельское «кто из нас без греха, первый брось в нее камень». Это не значит, что мы имеем закрыть глаза на вопиющие преступления против человечности садистов из пресловутой «Изоляция» или преследования крымскотатарских активистов в Крыму. Но для наказания тех, у кого руки в крови, у нас вполне достаточно действующего инструментария, закрепленного в Уголовном кодексе Украины. Помните уроки Нюрнберга: к смертной казни были приговорены только 12 (двенадцать!) Нацистских преступников. Еще три — к пожизненному заключению. Еще четыре — к длительным тюремным срокам. Трем лицам Международный трибунал вынес оправдательный приговор. Это было, скорее, символическое осуждение нацистского режима, а не приговор всем, кто на него работал, не говоря уже о тех, кто с ним «колаборував». А раз так, я надеюсь, что нынешний PR-законопроект «Европейской солидарности» под регистрационным номером 5135 постигнет та же участь, как и его «фронтового» предшественника 2017 под номером 7425. Ведь на самом деле оба эти тексты направлены, скорее, на цементирование статус кво, чем на возвращение оккупированных территорий. Так как сейчас ни украинского де Голля на горизонте не видно, ни таких сильных и решительных союзников, которых имел французский Движение сопротивления 77 лет назад, днем с огнем не найти. А вот желающих записать до коллаборационистов политических оппонентов и бизнес-конкурентов (а иногда — и бизнес-партнеров) точно будет хоть отбавляй …