Подростка украинского происхождения, который в январе получил жестоко нападения группы лиц в Париже и получил тяжелые травмы, выписали из больницы. Об этом «Укринформа» сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Бриллиант. «Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы », — сообщила Бриллиант. Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно. Также Юрия по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения. «Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время », — рассказала Бриллиант. Напомним, 15 января в Париже группа молодых жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он длительное время находился в коме. Парень подвергся нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. 21 января у Юрия был день рождения — свое 15-летие он встретил в коме. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко сообщил, что дипломаты обратились в прокуратуру Парижа из-за избиения украинского подростка. Известно, что у Юрия были переломаны руки, ноги, ребра, плечи, сломан нос. Также в нескольких местах переломаны череп, есть гематома и контузия головного мозга. Парень перенес шестичасовой операции на голове, и всю неделю врачи держали его в медицинской коме. 26 января стало известно, что парень пришел в себя. Как рассказала мать пострадавшего Наталья Фаргат-крученики, парень может двигать конечностями. А тетя парня Ирен уточнила, что Юрий пришел в себя 23 января, но на следующий день ему стало хуже. Впоследствии в Париже девяти подозреваемым в жестоком избиении украинского подростка предъявлены обвинения, включая покушение на убийство.