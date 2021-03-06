В Украине за минувшие сутки, 5 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 9144 человек. Также 3351 пациент одужа, а 156 — умерли от осложнений. В больницы попали 3309 человек. О вэтом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава было осуществлено тестирований за сутки — 81 333 (в том числе методом ПЦР — 38972, методом ИФА — 15627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26734). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1394061 человек;

выздоровели — 1194373 лица;

летальных случаев — 26919;

проведения ПЦР-тестов — 7101358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 10155 человек. Также 4149 пациентов выздоровели, а 172 — умерли от осложнений. В больницы попали 3355 человек. Было осуществлено тестирований за сутки — 83 756 (в том числе методом ПЦР — 40393, методом ИФА — 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27236).