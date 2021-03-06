В субботу, 6 марта, в Украине будет облачно с прояснениями, ночью и утром, кроме северных и большинстве западных областей, возможен снег, на юге с дождем. Днем без существенных осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По информации синоптиков, сегодня на дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м / с, ночью в южных, днем в западных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 ° мороза, в южных и восточных областях от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 0-5 ° тепла; в Карпатах на протяжении суток 8-13 ° мороза. В Киеве 6 марта облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем 1-3 ° тепла.

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По словам заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, температура в первом месяце весны окажется близкой к норме многолетних наблюдений. Как прогнозируют народные синоптики, весна в Украине в этом году наступит не по календарю, а где-то с начала апреля.