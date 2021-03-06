Все поздравления с 8 марта женщине должны быть красивыми и нежными.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку именно таких поздравлений.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯМ С 8 МАРТА

О такой маме — лишь мечтать.

За это мы тебе, как дети,

Должны в весенний день сказать:

Родная, ты нежней мимозы,

А рук твоих ценнее нет.

Всегда пусть дарят тебе розы.

От нас сейчас прими букет,

Который в день 8-го Марта

… порадует твой ясный взор.

Радости, счастья и азарта!

Умей ненастью дать отпор.

***

Слов любви искать не надо,

В сердце есть они моём.

Тебя, мамочка родная,

Поздравляю с Женским днем.

Я желаю, чтоб улыбка

На лице твоем цвела,

Чтоб ты, мама, не болела,

Чтоб здоровою была.

Я тебе восьмого марта

Подарю любовь свою.

Мама, лучшая на свете,

Больше всех тебя люблю.



Поздравления любимой с 8 марта

Единственная, нежная, родная,

Подаренный мне небом ангелок,

Тебя я с 8 Марта поздравляю,

Желаю, чтоб Господь тебя берёг!

Чтоб ты улыбкой радостной светилась,

Не знала огорчений никогда,

И чтобы лучшее в судьбе осуществилось,

И красота твоя не меркла все года!

***

С днем 8 Марта, любимая моя,

С днем нежности, весны

Тебя поздравлю я.

Сердце на двоих

Не буду я делить,

Целиком хочу его

Тебя я подарить.

Пусть навсегда останется

Оно в твоих руках,

Пусть слышится «Люблю!»

Тебе в моих словах.

Тебе 8 Марта отдаю себя,

Счастливой тебя сделаю,

Любимая моя.



Поздравления коллегам с 8 марта

Красивые, умные, важные наши,

В сей праздник весны мы желаем удачи

Во всем, из чего ваша жизнь состоит,

Всего, чего только вам сердце велит.

Чтоб были в маршрутках свободны места,

Чтоб была весь год в ваших душах весна,

Чтоб ваши колготочки стрелок не знали,

Чтоб все на работе всегда успевали,

Чтоб к сковороде не прилипли котлеты

И чтобы прекраснейший отпуск вам летом,

Чтоб тихо под окнами спали коты,

И чтобы сбывались все ваши мечты,

Чтоб нежность цветов и весенние грозы

В вас жили, как мире поэзия с прозой,

И пусть каждый день — настроение супер,

Чтоб было добрейшим вам каждое утро,

И чтоб на работу вы мчались скорей,

Ведь мы вас ждём каждый день у дверей.



***

Милые дамы, красавицы наши,

Центр мозговой и прекрасный цветник!

Ярких вам чувств, бесконечной удачи,

Счастье найти долгожданное вмиг!

Вам достижений в карьере великих,

Радостей женских сполна каждый день!

Жить беззаботно, красиво и с шиком,

Встать на наивысшую в жизни ступень!

Пусть на работе не будет вам скучно,

Деньги пусть капают чаще в карман.

Каждую греет пусть солнечный лучик.

Всех ― с Женским днём! Всем ― любви ураган!

Смотрите подборку открыток к 8 марта.