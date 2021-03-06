Все поздравления с 8 марта женщине должны быть красивыми и нежными.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку именно таких поздравлений.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯМ С 8 МАРТА
О такой маме — лишь мечтать.
За это мы тебе, как дети,
Должны в весенний день сказать:
Родная, ты нежней мимозы,
А рук твоих ценнее нет.
Всегда пусть дарят тебе розы.
От нас сейчас прими букет,
Который в день 8-го Марта
… порадует твой ясный взор.
Радости, счастья и азарта!
Умей ненастью дать отпор.
***
Слов любви искать не надо,
В сердце есть они моём.
Тебя, мамочка родная,
Поздравляю с Женским днем.
Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем цвела,
Чтоб ты, мама, не болела,
Чтоб здоровою была.
Я тебе восьмого марта
Подарю любовь свою.
Мама, лучшая на свете,
Больше всех тебя люблю.
Поздравления любимой с 8 марта
Единственная, нежная, родная,
Подаренный мне небом ангелок,
Тебя я с 8 Марта поздравляю,
Желаю, чтоб Господь тебя берёг!
Чтоб ты улыбкой радостной светилась,
Не знала огорчений никогда,
И чтобы лучшее в судьбе осуществилось,
И красота твоя не меркла все года!
***
С днем 8 Марта, любимая моя,
С днем нежности, весны
Тебя поздравлю я.
Сердце на двоих
Не буду я делить,
Целиком хочу его
Тебя я подарить.
Пусть навсегда останется
Оно в твоих руках,
Пусть слышится «Люблю!»
Тебе в моих словах.
Тебе 8 Марта отдаю себя,
Счастливой тебя сделаю,
Любимая моя.
Поздравления коллегам с 8 марта
Красивые, умные, важные наши,
В сей праздник весны мы желаем удачи
Во всем, из чего ваша жизнь состоит,
Всего, чего только вам сердце велит.
Чтоб были в маршрутках свободны места,
Чтоб была весь год в ваших душах весна,
Чтоб ваши колготочки стрелок не знали,
Чтоб все на работе всегда успевали,
Чтоб к сковороде не прилипли котлеты
И чтобы прекраснейший отпуск вам летом,
Чтоб тихо под окнами спали коты,
И чтобы сбывались все ваши мечты,
Чтоб нежность цветов и весенние грозы
В вас жили, как мире поэзия с прозой,
И пусть каждый день — настроение супер,
Чтоб было добрейшим вам каждое утро,
И чтоб на работу вы мчались скорей,
Ведь мы вас ждём каждый день у дверей.
***
Милые дамы, красавицы наши,
Центр мозговой и прекрасный цветник!
Ярких вам чувств, бесконечной удачи,
Счастье найти долгожданное вмиг!
Вам достижений в карьере великих,
Радостей женских сполна каждый день!
Жить беззаботно, красиво и с шиком,
Встать на наивысшую в жизни ступень!
Пусть на работе не будет вам скучно,
Деньги пусть капают чаще в карман.
Каждую греет пусть солнечный лучик.
Всех ― с Женским днём! Всем ― любви ураган!
Смотрите подборку открыток к 8 марта.