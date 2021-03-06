Если вы решили поздравлять женщин с 8 марта, то сделайте это с юмором.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления.
С 8 Марта поздравляю
И от всей души желаю
Море радости, добра
И душевного тепла!
Океаны процветания,
Исполнения желаний,
Реки нежности, любви,
Страсти яростной в крови.
И удачи самой чистой,
Как ручей, весёлой, быстрой,
Ну и каплю удивления —
От огромного везения!
***
Во всём тебе преуспевать,
Поменьше у плиты стоять,
Почаще кофе пить в постели,
В душе чтоб птицы вечно пели.
Желаю цену себе знать,
Но сильно нос не задирать.
И помни, ты всегда прекрасна
И даже чуточку опасна.
Ты женщина, так пусть всегда
Приносят счастье лишь года.
Везде, во всём тебе азарта.
Так поздравляю с 8 Марта!
***
Только мама помнит пьянки
Подростковые мои,
Как с очередной гулянки
Приходил я «на брови».
Вырос я. В 8 Марта
Счастья пожелать, добра
Я хочу. Еще — азарта,
И весеннего тепла!
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