Если вы решили поздравлять женщин с 8 марта, то сделайте это с юмором.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления.

С 8 Марта поздравляю

И от всей души желаю

Море радости, добра

И душевного тепла!

Океаны процветания,

Исполнения желаний,

Реки нежности, любви,

Страсти яростной в крови.

И удачи самой чистой,

Как ручей, весёлой, быстрой,

Ну и каплю удивления —

От огромного везения!

***

Во всём тебе преуспевать,

Поменьше у плиты стоять,

Почаще кофе пить в постели,

В душе чтоб птицы вечно пели.

Желаю цену себе знать,

Но сильно нос не задирать.

И помни, ты всегда прекрасна

И даже чуточку опасна.

Ты женщина, так пусть всегда

Приносят счастье лишь года.

Везде, во всём тебе азарта.

Так поздравляю с 8 Марта!



***

Только мама помнит пьянки

Подростковые мои,

Как с очередной гулянки

Приходил я «на брови».

Вырос я. В 8 Марта

Счастья пожелать, добра

Я хочу. Еще — азарта,

И весеннего тепла!

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