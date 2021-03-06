Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что люди должны «прекратить ныть» из-за эпидемии коронавируса и в очередной раз раскритиковал карантин в стране. Об этом пишет агентство Anadolu. Болсонару раз выступил против карантинных ограничений в стране, несмотря на обострение эпидемии коронавируса в стране. «Где окажется Бразилия, если мы остановимся? Основные виды деятельности — это необходимость для некоторых, чтобы прокормить семью, черт! … Мы посмотреть в лицо нашим проблемам. Достаточно этого нытье, нытье, как долго мы еще будем плакаться? », — сказал он. Он также отметил в социальных сетях, что сожалеет о каждой смерти в стране, хотя и отметил, что «кажется, что сейчас в Бразилии умирают только от Covid-19». «Остальные люди умирают от других болезней, потому что они находятся дома напуганы и ужасе. Этим людям прививали вирус страха, но это нормально », — заявил Жаир Болсонару. В декабре 2029 президент Бразилии отказался вакцинироваться от Covid-19. Ранее 65-летний Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии Covid-19 и нарушал социальную дистанцию. Летом он переболел Коронавирусная инфекцией. В начале июля у президента Бразилии появилась лихорадка и 7 июля в него впервые подтвердили Covid-19. С тех пор Болсонару працювував из дома и не посещал общественные мероприятия.